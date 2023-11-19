تحصين 30 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتى انطلقت اليوم الأحد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لتحصين 220 ألف رأس ماشية.

تحصين 30 ألف رأس ماشية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تحصين 30 ألف رأس ماشية، من المستهدف 220 ألف رأس ماشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وأنّه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنّ المديرية مستمرة فى حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، لافتاً أنّ عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية

وذكر بشار»، إنّ عدد الفرق المنتشرة فى مراكز ومدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارات البيطرية تُتابع أعمال الترقيم، مشيراً إلى أنّه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومى.

وأضاف «بشار»، أنّه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربين، مشدداً على أهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة، وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية والتى وصلت لـ25 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.