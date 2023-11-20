«الوطنية للانتخابات» تحدد ممارسات تبطل صوت الناخب في انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الضوابط التي تتعلق بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية في الانتخابات الرئاسية، ومنها عدد من الممارسات التي تبطل صوت الناخب.

الممارسات التي تبطل صوت الناخب

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الممارسات التي تبطل صوت الناخب أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

1- يجب على الناخب ألا يستعمل القلم الرصاص في التأشير أمام المرشح، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.

2- يعتبر الصوت باطلًا على شرط، كأن يقول الناخب مثلا إنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله.

3- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.

4- يعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وخلال أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة الإعادة تكون أيام «5 و6 و7» يناير المُقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.