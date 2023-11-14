ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات يجب على المصريين في الخارج إتباعها أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر.

الخطوات الخاصة بالاقتراع داخل اللجان

1- في البداية يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه.

2- يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

3- بناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

4- يضع الناخب علامة قرين اسم المرشح اختياره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته.

أيام الانتخابات في الخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 ديسمبر المُقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، كما حددت أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في حالة الإعادة.