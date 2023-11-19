«الوطنية للانتخابات» توضح ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي رئاسة الجمهورية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الضوابط لمرشحي رئاسة الجمهورية لتلقي التبرعات، وذلك بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سواء للمصريين في الداخل أو الخارج.

ضوابط تلقي التبرعات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي رئاسة الجمهورية.

1- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

2- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتمّ إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

3- يخطر المرشح اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الضوابط بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه.