بنك الطعام المصري يطلق حملة لتعبئة كراتين إغاثية من أجل غزة

أطلق بنك الطعام المصري، حملة مجتمعية في المولات والتجمعات التجارية في مختلف المناطق لتشجيع المواطنين على التبرع أو المساهمة في تعبئة الكراتين الإغاثية الموجهة لغزة، والتي تتضمن مختلف أنواع المساعدات الغذائية.

قوافل الدعم لقطاع غزة

وكان بنك الطعام المصري بدأ سلسلة من قوافل الدعم لقطاع غزة باعتباره أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق المستمر والكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدولة المصرية، التي تركز جهودها حاليا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والقصف الذي يتعرض له المدنيين بقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات ومواد الإغاثة عن طريق معبر رفح البري، أو مطار العريش.

الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن بنك الطعام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في قطاع غزة وهو يسعى لتوفير الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالإضافة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للمساهمة في تخفيف تأثيرات الحرب.

وأضاف «سرحان» في تصريح له أن بنك الطعام المصري مستمر في تقديم الخدمات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بجانب توزيع 45 ألف وجبة يوميا على الطلاب والأطفال في المدارس والحضانات ضمن برنامج التغذية المدرسية.