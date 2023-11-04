بنك الطعام يعلن إطلاق المرحلة الثانية لإغاثة غزة.. 2000 طن مساعدات

أعلن بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق قافلة الإغاثة الثانية له كامتداد لجسر الإغاثة البري من مصر إلى غزة، موضحًا أن القافلة تعد هي الأكبر في تاريخ بنك الطعام المصري.

وأوضح بنك الطعام، أن القافلة تضم 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية، يما يعادل 2 مليون كيلوجرام، موضحا أنها تخدم 150 ألف أسرة في غزة الحبيبة.

وأضاف أنه بكرم المصريين وعشرات آلاف المتبرعين استطاع بنك الطعام المصري تجهيز هذه الشاحنة لإغاثة أهالينا داخل قطاع غزة.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: نعمل بكل طاقتنا وقوتنا على العمل على برامجنا الأساسية في توفير كراتين الغذاء الشهرية للمستحقين من خلال الجمعيات الشريكة في جميع محافظات مصر، بالتوازي مع العمل في تعبئة وتوصيل الغذاء لأهالي غزة حتى انقشاع الغمة.