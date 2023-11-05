بنك الطعام المصري يحدد طرق التبرع لغزة.. حسابات داخل وخارج مصر

حدد بنك الطعان المصري، عددًا من الحسابات البنكية لتلقي التبرعات من أجل إرسال المساعدات الإنسانية الى الفلسطينيين المحاصرين داخل قطاع غزة منذ نحو 4 أسابيع، وسط قصف مستمر من الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والمستشفيات وتجمعات النازحين في جميع انحاء القطاع، إذ استشهدا نحو 10 آلاف فلسطيني إضافة الى أكثر من 3 آلاف مفقود.

طرق التبرع لغزة عن طريق بنك الطعام المصري

وحرص بنك الطعام المصري، على تحديد عدد من الحسابات البنكية للمصريين المقيمين داخل مصر وخارجها لتلقي التبرعات لمساندة سكان غزة، وهي كما يلي:

- التبرع عبر الاتصال بالمندوب من أجل التحصيل المباشر من المنازل على رقم 16060.

- التبرع داخل مصر على الحساب البنكي 888777، وهو حساب موحد بجميع البنوك.

- التبرع من خلال منافذ (فوري - مصاري - أمان - سداد - ممكن - Bee - خدماتي) عبر كود 99981

- إرسال رسالة نصية من أي هاتف على رقم 9770 مع كتابة «فلسطين».

- حساب بنك القاهرة: 8384/501/30.

- حساب بنك CIB: رقم 100035211157.

- حساب ‎البنك العربي الأفريقي الدولي: رقم 702 379-3910-001.

- حساب بنك SAaIB فرع المعادي: رقم 2820302932110010.

حسابات بنكية خارج مصر لبنك الطعام المصري

بالنسبة لتبرع المصريين خارج مصر يكون من خلال استخدام أرقام التحويلات البنكية، وأكواد التحويل الخاصة بكل بنك عبر الرابط الإلكتروني من هنـــا.