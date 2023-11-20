«الصحة» تحذر مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية: لا تخرجوا إلا للضرورة

قدمت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة إلى مرضى حساسية الصدر، بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية وقرب دخول فصل الشتاء، إذ يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح لمرضى حساسية الصدر

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية وجاءت على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توافر الأدوية المتعلقة بفصل الشتاء داخل مستشفيات الصدر والحميات، لافتة الى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين من مصادرهم الرسمية والعمل على حل أي مشكلة بشكل سريع.