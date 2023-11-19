«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين تزامنا مع التقلبات الجوية

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بيان عاجل لـ3 فئات من المواطنين وهم مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم.

نصائح للجيوب الأنفية مع التقلبات الجوية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان مقتضب له أصدره، منذ قليل، على هذه الفئات اتباع هذه الإرشادات بالتزامن مع التقلبات الجوية، والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية وجاءت على النحو التالي:-

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.

- توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص في حال اشتداد أي أعراض مرضية على مرضي الحساسية.