«الصحة» تقدم 6 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في التقلبات الجوية.. تجنب التدخين

في ظل اجتياح تبعات العاصفة دانيال للبلاد منذ صباح أمس الإثنين، وما خلفته من تقلبات في الأحوال الجوية، بدءًا من تكاثر السحب العليا والمنخفضة التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية؛ للحماية من التقلبات الجوية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عددًا النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، للحماية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام في ذلك وجود المنخفضات الجوية والأرضية التي أتت تبعًا للعاصفة دانيال، وهي كالتالي:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو بالبخاخات؛ لتقليل الإفرازات.

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

- شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- تجنب مسببات تهيج الأنف؛ مثل المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

- تجنب التدخين داخل المنزل.

آخر تطورات العاصفة دانيال

وقد شهدت البلاد، منذ أمس، تكاثرًا للسحب العليا والمنخفضة، والتي صاحبها سقوط أمطار وتحركات للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تمثلت مواقع سقوط الأمطار، في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بدءًا من السلوم ومطروح والضبعة، وصولًا إلى العلمين والإسكندرية وسيدي براني، وحتى شمال الوجه البحري، ومع تقدم ساعات النهار تواصل السحب الممطرة امتدادها إلى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء وخليج السويس ومدن القناة.