متحدث الأونروا بالضفة الغربية: نعمل على تقديم خدماتنا قدر المستطاع إلى غزة

أفاد متحدث الأونروا في الضفة الغربية، بأن هناك فرقا طبية تابعة لهم تواصل تقديم الخدمات الصحية للمصابين في قطاع غزة، مؤكدا على العمل المستمر من أجل تقديم خدماتهم قدر المستطاع إلى قطاع غزة.

وأكد خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة تأمين العمليات الإغاثية والإنسانية والطبية في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة الحصول على وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى الانتشار الكبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها.

وفي وقت سابق، أفاد المراسل بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.