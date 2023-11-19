«أبو مازن» لـ الرئيس الفرنسي: نرفض تهجير سكان غزة والسلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، وأطلعه على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأكد «عباس» وفقا لوكالة وفا الفلسطينية، على ضرورة قيام فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على الفلسطينيين، في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد «أبو مازن» رفضه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، وأكد على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بأي مخططات لفصلها، مؤكدا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس الفلسطيني كلا من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.