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«القاهرة الإخبارية»: 75% من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما زالوا في منازلهم

كتب:

مريم جاد
02:53 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أكثر من 75% من سكان مخيم جباليا بشمالي قطاع غزة ما زالوا في منازلهم وهو ما يعقد عملية الاجتياح البري، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي ذات السياق، كانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة.

 وبحسب فصائل المقاومة الفلسطينية جرى استهداف الجنود الإسرائيليين من خلال عبوة مضادة للأفراد، ونجحت في تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا. 

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بقلم مريم جاد