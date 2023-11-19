انطلاق الحملة القومية الثالثة في 2023 لمقاومة الحمى القلاعية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتحسين الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تحقيق المستهدف منها.

حملة قومية توعوية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن انطلاق الحملة القومية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتصدي للأمراض التي تواجهها في المحافظات.

وأكدت المحافظة أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، إذ تعتبر حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدفا قوميا.

وأضافت أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التوسع في نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات، والتي تمثل في حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

وأكدت أن مديرية الطب البيطري تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.