«تعليم القاهرة» تطلق حملة توعوية للطلاب بعنوان «أخلاقك عنوانك»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حملة توعوية بعنوان «أخلاقك عنوانك» برعاية مدير مديرية التربية والتعليم أيمن موسي، في إطار حرصه الدائم على إطلاق الحملات التوعوية المستمرة لتشجيع ونصح أبنائنا الطلاب في جوانب الحياة كافة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم، إنّ تنشئة الطلاب على الأخلاق الحميدة في ظل مجتمع متغير وسريع التطور، أحد الأمور الصعبة جدا في هذا الزمن، فلا يمكن تركهم دون توجيه أو تعليم، حتى لا يكتسبوا صفات مغايرة ومنافية لمجتمعنا.

وأوضح موسى، أنّه في سبيل دعم وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية لدى طلابنا للوصول بهم لأعلى مستوى أخلاقي اتخذت مديرية التربية والتعليم عدة إجراءات، بينها تفعيل لائحة الانضباط المدرسي لوضع الأساليب العقابية بشكل يضع العلاقة بين المعلم والطالب في إطارها الصحيح، ويساهم في ترسيخ القيم والأخلاق لدى الطلاب ويساعد على وجود بيئة تعليمية تعتمد على السلوكيات القيمة السليمة.

ولفت إلى دور المعلمين المهم في غرس وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب لما لها من أثر في بناء المجتمع وتطوره، مؤكدا ضرورة التركيز على أهمية بعض القيم مثل احترام الآخر والصدق والإخلاص والأمانة والتعاون والحب غيرها، لنخرج شخصية طالب سوي ذو أخلاق قادر على العطاء والنهوض بمجتمعه ووطنه، فبالأخلاق ترتقي الأمم.