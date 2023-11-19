انتشار معدات شفط مياه الأمطار في شوارع بيلا بكفر الشيخ (صور)

تُكثف الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، جهودها، لشفط تجمعات مياه الأمطار، بعد سقوط أمطار غزيرة على المدينة وأغلب قري مركز بيلا، اليوم الأحد، وانتشرت معدات وسيارات مجلس المدينة لرفع مياه الأمطار وتسليك البيارات والبلاعات، لمنع غرق الشوارع والميادين بمياه الأمطار.

استمرار انعقاد غرف العمليات

يأتي ذلك في إطار توجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التواجد بالشوارع لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية على مدار اليوم، لرفع مياه الأمطار، ومتابعة الموقف أولاً بأول، واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة ومجالس المدن.

التعامل مع تراكمات الأمطار وتسليك البالوعات

وقام جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا ورؤساء الوحدات المحلية، كل في نطاق قريته، بالتعامل مع تراكمات الأمطار وتسليك البالوعات ودفعت الوحدات المحلية بمعداتها من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع بالمدينة والقرى منذ الصباح تيسيراً على المواطنين، لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، وذلك في إطار تكليفات محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

رفع أكوام القمامة

كما واصلت جهود النظافة اليومية بالمدينة والمركز، وسط طقس غير مستقر وسقوط للأمطار، حيث واصل العاملون بمدينة بيلا واجبهم وعملهم في قطاع النظافة العامة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين وتفريغ صناديق القمامة إلى جانب رفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية، ومازال العمل مستمراً على مدار اليوم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.