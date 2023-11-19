«تعليم مطروح»: انطلاق برنامج تدريبي لتعزيز قيم المواطنين والانتماء في المدارس

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن انطلاق البرنامج التدريبي، تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب، وذلك بقاعة مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة والذي يتم تنظيمه لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد هذه التدريبات.

تعميق الانتماء الوطني للطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن البرنامج التدريبي الوزاري يستهدف مديرى المدارس والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بكل إدارة تعليمية ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما جرى التدريب عليه بالمؤسسات التعليمية في سبيل تعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب بكل المراحل التعليمية بأرجاء محافظة مطروح.

متابعة البرنامج

وتابع إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي بالقاعات التدريبية في ديوان عام المديرية، مؤكدا للمتدربين تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات البرنامج الوزاري.

تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب

وأكد وكيل الوزارة خلال متابعة انطلاق البرنامج، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك البرامج التدريبية الإيجابية إلى تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، انطلاقا من مفهوم أن المواطنة والولاء والانتماء من القيم السامية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في نفوس المواطنين، نظراً لأنها تعد الحصن الحصين للحفاظ على مقدرات الدولة ضد أي محاولات للعبث بأمنها وأمانها، حيث إنها تعد أهدافا تربوية تؤدي لتعميق حب الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني داخلهم في سبيل إعداد وتنشئة أجيال وطنية عاشقة للوطن قادرة علي تحمل المسؤولية لديها الإمكانيات للنهوض به وتحقيق مستقبل مشرق زاهر بإذن الله.