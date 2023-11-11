«تعليم مطروح»: تدشين منصات إلكترونية لجميع المراحل لسد العجز في المعلمين

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تدشين منصات إلكترونية للمراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية، والإعدادية، الثانوية، والتنسيق مع الموجهين العموم ضرورة ترشيح نخبة من أفضل المعلمين، لتفعيل تلك المنصات المزمع إنشائها وشرح المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول، وشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني وأنها ستكون مفتوحة عبر شبكة اليوتيوب وتحت إشراف التطوير التكنولوجي.

متابعة المدارس في القرى والنجوع

واجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات الميدانيه التى جري تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي بداية أكتوبر الماضي مشددا علي تكثيف جولات المتابعة الميدانية لكافة المدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع الصحراوية بأرجاء المحافظة.

منصات إلكترونية بديلاً لسد العجز في المعلمين

وقال وكيل تعليم مطروح، إن المنصات الالكترونية الجاري تدشينها تأتي في إطار خطة المنظومة التعليمية لدعم الطلاب ومواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية، والتي ظهرت جليا هذا العام مع دخول 18 مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية الخدمة.

منظومة المنصات الإلكترونية

وأكد وكيل تعليم مرسى مطروح، ضرورة تكاتف الجميع والتحلي بالجدية وتقديم كل سبل الدعم والمعاونة في سبيل نجاح منظومة المنصات الإلكترونية، والتي تأتي دعماً لأبنائنا الطلاب والمساهمة في رفع مستواهم التعليمي وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.