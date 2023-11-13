«تعليم مطروح» تتابع انتظام الدراسة في مدارس المناطق النائية (صور) 

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مدى انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية في المدارس الواقعة بالمناطق النائية خارج مدينة مرسى مطروح المدرسة الواقعة في الكيلو 8 للتعليم الأساسي شرق المدينة.

مراجعة دفاتر تحضير المعلمين

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم، الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومعمل العلوم والمكتبة وقاعات الأنشطة متابعاً المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولي بمادتي اللغة العربية والإنجليزية، وأجري مراجعة دفاتر تحضير المعلمين، ونبه علي ضرورة المراجعة اليومية لسجلات التحضير ومتابعة شرح المحتوي الدراسي ومدي مطابقته للجدول الزمني للمنهج وفق خريطة العام الدراسي 2023 / 2024.

ترسيخ القيم وتعميق الأخلاق في نفوس الطلاب

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال زيارته المفاجئة لمدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي، أن الطلاب أمانة في أعناق المعلمين في سبيل ترسيخ القيم السامية وتعميق الأخلاق الحميدة في نفوسهم لتنشئة وإعداد أجيال نافعة صالحة قادرة علي تحقيق رفعة وتقدم الوطن.

اهتمام الدولة بالمدارس في النجوع والمناطق النائية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الدولة تولي التعليم اهتماما كبيرا بالتعليم في جميع مراكز المحافظة، وفي القري والنجوع والمناطق النائية سواء في مدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم المجتمعي، ويعد حجر الأساس للرقي والنهضة بكافة المجالات.