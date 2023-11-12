«تعليم مطروح» توجه بتكثيف برامج تطوير مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية، وتابع مسار الدراسة في مدارس القصابة الابتدائية وأبو مرقيق الابتدائية وأولاد ناجي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح التعليمية، خلال جولة مفاجئة بمدارس مرسى مطروح شرق المحافظة لمتابعة مدى انتظام الدراسة، وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

انضباط المعلمين في المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أهمية الانضباط في المدارس للمعلمين والإداريين وجميع العاملين، وزار الحجرات الدراسية في مدرسة القصابة، والمرور على الفصول التعليمية، والمكتبة وحجرات الأنشطة، ولاحظ انضباط معلمي المدرسة وحرصهم على الحضور مبكراً إلى المدرسة والتواجد مع التلاميذ، موجها الشكر لمجهوداتهم في العمل.

تكثيف برامج القراءة بمدرستي أولاد ناجي وأبو مرقيق

وتابع وكيل تعليم محافظة مطروح مدى انضباط مدرستي أولاد ناجي وأبو مرقيق، موجهاً مديري المدارس بتكثيف البرامج التعليمية للتلاميذ في القراءة والكتابة والحساب من أجل الارتقاء بمستواهم، مقدماً الشكر لإدارة وهيئة تدريس تلك المدارس تقديراً للإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم.