تجديد الثقة في وكيلي مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتجديد الثقة في وكيلا مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ.

تجديد الثقة في وكيلا مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

وقرّر الوزير، تجديد الثقة في كل من مصطفى غريب، وكيلاً لشؤون الشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيلاً لشؤون الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لمدة عام أو لحين الإحالة للمعاش أيهما أقرب.

الجدير بالذكر، أنّ قرار وزير الشباب والرياضة يرجع تقديرًا لجهود وكيلا مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المبذولة وأعمالهم الملموسة داخل المديرية خلال السنوات الماضية، والدور الذي لعبه كلٌ منهم أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلفين بها من قبل الوزارة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يهنئ وكيلا المديرية لتجديد الثقة فيهما

ومن جانبه، قدّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة لوكيلا المديرية، وذلك لصدور قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجديد الثقة في كلٌ منهما، متمنياً لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.