انطلاق المرحلة السادسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات

انطلقت اليوم الأحد، أولى الأيام التدريبية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات» في محافظات المرحلة السادسة وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، وذلك على التوازي مع استمرار التدريبات في محافظات المرحلتين الرابعة والخامسة في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية.

وتتعرف متدربات برنامج الأكاديمية الوطنية على أهم المعارف والمهارات التي تنوعت منهجية تناولها بين المحاضرات وورش العمل والمناقشات العملية بشكل يضمن الاستفادة القصوى للسيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية بما يساعدهن على أداء أدوارهن في المجمتع بكفاءة وفعالية أعلى.

مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة.

ونشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الرابط الخاص بتسجيل الراغبات في الالتحاق بالدفعات القادمة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية.

ويمكن التسجيل من هنا.