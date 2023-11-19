القاهرة الإخبارية: الحوثيون يصدرون بيانا بعد قليل بشأن السفينة المختطفة

أفاد إعلام يمني، بأن الحوثيين سيصدرون بيانا للمتحدث العسكري بعد قليل بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر، وهو ما يعتبر حدثا دوليا خطيرا، وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، بالإضافة لمغادرتها تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي دون أي إسرائيليين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من ليترات الوقود عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.