«القومي للمرأة» يطلق حملة جديدة لتمكين السيدات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود المجلس القومي للمرأة، بقيادة الدكتورة هدى مصطفى، مقرر الفرع بأسوان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ونجح فرع القومي للمرأة بأسوان، في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة لريادة الأعمال والتثقيف المالي للسيدات، في العديد من القرى، بناءً على توجيهات محافظ أسوان التي تستهدف رفع الوعي المالي لدى السيدات، وتمكينهن من مهارات ريادة الأعمال.

وأطلق القومي للمرأة بأسوان حملة طرق الأبواب بعنوان «أحميها من الختان»، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك كجزء من جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حيث استهدفت الحملة 30 قرية ونجع في المبادرة الرئاسية، وتمت زيارة حوالي 12 ألفًا و500 شخص، من بينهم نحو 27 ألفًا و706 سيدة ورجل وطفل.

توعية المجتمع بالآثار النفسية والجسدية

كما استهدفت نشر الوعي بأضرار ختان الإناث والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيها، مثل الأطباء وطواقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية بينما الحملة على توعية المجتمع بالآثار النفسية والجسدية للضحايا.

فريق من المتطوعين يشارك في الحملة

وشارك في حملات التوعية الميدانية أعضاء فرع المجلس وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القادة الدينيين مثل الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث شملت التركيز على تعزيز الوعي بمناهضة ختان الإناث وتسليط الضوء على العقوبات القانونية المفروضة على ممارسيها.