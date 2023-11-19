انطلاق مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن وتجويده بمطروح.. 1165 يتنافسون

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، انطلاق فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، التي تنظمها المنطقة، بمقر لجنتي فتيات مطروح ومجمع عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، بحضور وفدا من قطاع المعاهد الأزهرية.

أول أيام اختبارات القرآن الكريم

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية إنه بدأت اليوم، أول اختبارات مسابقة القرآن الكريم للمتقدمين من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، يتبعهم مكاتب التحفيظ الخارجية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والأروقة، وتقيم الأداء في الاختبارات محكمين جرى اختيارهم من قبل إدارة شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

اختبارات المسابقة

وحرص رئيس منطقة مطروح الأزهرية، على متابعة اختبارات المسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، للاطمئنان على حسن سيرها، مؤكدًا سير التصفيات بشكل ممتاز وبمنتهى الشفافية.

تنافس 1165 في مسابقة القرآن الكريم

وأوضح فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تقدم لمسابقة شيخ الأزهر للقرآن نحو 1165 طالبًا وطالبة، ويتنافسون في التصفيات النهائية على 3 مستويات، المُستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمُستوى الثاني حفظ 25 جزءاً، والمُستوى الثالث حفظ 18 جزءاً.

وأشار الشرقاوي، إلى أن المسابقة تستمر لمدة 15 يوماً لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى المنطقة ليبدأ من بعدها اختبارات المتقدمين من متسابقي مكاتب التحفيظ، والأروقة، وتنتهي أعمال اللجنة يوم 4 ديسمبر 2023، باختبار المتخلفين من طلاب المعاهد الأزهرية والمكاتب الأهلية والأروقة.