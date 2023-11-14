«أزهرية كفر الشيخ»: انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم 27 نوفمبر

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، موعد انطلاق مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في حفظ القرآن الكريم.

انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وقالت المنطقة، في بيان لها، إنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، ستنطلق بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية يوم الاثنين 27 من نوفمبر الجاري، وعلى جميع المعاهد والمكاتب والأروقة والمشاركين الإسراع في تسليم الاستمارات والأوراق المطلوبة.

ما هي مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم؟

جدير بالذكر، أنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.