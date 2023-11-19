«المصريين الأحرار» يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس بحضور سيدات أسيوط

نظم حزب المصريين الأحرار، مؤتمرا جماهيريا نسائيا للشابات بمحافظة أسيوط، لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

ووفق خطة تحرك الحزب للوصول لكل محافظات مصر ونجوعها للتوعية، وحث الجميع على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ودعم وتأييد استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يخطو لها الرئيس السيسي.

مؤتمر المصريين الأحرار

وتوافد عدد كبير من النساء من مختلف مراكز محافظة أسيوط من الفئات الشابة للمؤتمر، دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

قال محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار لقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إن هذا المؤتمر بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتكثيف العمل الجاد وخطاب جميع الفئات والتحدث عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسى.

كلمة الحضور

وأضاف أبو عين أن المؤتمر تناول عدة جلسات، بحضور الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس زكريا جاب الله، ممثلا عن الكنيسة المصرية، للتحدث عن دور المرأة في المجتمع، والإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح أبو عين أن المؤتمر خلص للتنسيق مع جموع الحاضرات من النساء، بتوعية المرأة، وأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.