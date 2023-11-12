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رئيس «المصريين الأحرار»: الانتخابات الرئاسية تقام في ظروف استثنائية

كتب:

منتصر سليمان
10:36 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
الدكتور عصام خليل - رئيس حزب المصريين الأحرار

الدكتور عصام خليل - رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الانتخابات الرئاسية تقام في توقيت حساس جدًا إقليميًا وعالميًا، وفي ظل الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها أهالينا في قطاع غزة، مشيرًا الى أنّنا على أبواب مرحلة الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرشحين الأربعة ينفذون حملاتهم سواء كانت الرسمية أو المؤيدة لهم بمنتهى الأريحية دون وجود شكوى من أحد من المرشحين تجاه الآخر.

وتابع أنّ الإعلام تناول الحملات الانتخابية بكل حيادية، حيث يعرض أخبار الحملات الأربعة بالتوازي: «مستبشرون في الجمهورية الجديدة، كما أنّ المشهد سيكتمل عندما يذهب المواطنين جميعًا إلى مراكز الاقتراع حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح».

وأكمل «الانتخابات تقام في ظروف استثنائية جدًا محليًا وإقليميًا وعالميًا، وستكتمل بتتويج المواطنين بنزولهم لأن تصويتهم مفيد جدًا لمستقبل مصر».

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بقلم منتصر سليمان