المصريين الأحرار بالحوامدية يناقش خطة تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد حزب المصريين الأحرار بالحوامدية، اجتماعًا تنظيميًا، مع قيادات وأعضاء الأمانة لمناقشة خطة التحرك على الأرض والتلاحم مع الشارع في إطار تحركات الحزب كعضو بالحملة الرسمية لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الخيال مساعد الأمين العام لـ الحزب، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، والمهندس محمد جمال عضو لجنة الابتكار، ومحمود أبو الدهب أمين قسم الحوامدية واللواء مجدي البلاصي، وعمرو هيكل الأمين المساعد لمحافظة الجيزة.

دور القيادة السياسية الرشيدة في خطوات هادفة للدبلوماسية الرئاسية

وتحدث مساعد أمين المصريين الأحرار عن النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي ودور القيادة السياسية الرشيدة في خطوات هادفة للدبلوماسية الرئاسية التي وضعت مصر في صدارة الأمم، فضلا عن التنمية المستدامة والتطوير الشامل الذي شمل جميع القطاعات المختلفة.

وتناول خطة التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والذي يُشدد على التواصل المباشر مع الشارع عبر طرق الأبواب والتوعية بأهمية المشاركة في الاقتراع وهو حق دستوري أصيل وتأييد مسيرة الرئيس لاسكتمال النجاحات التي تعبر بالوطن إلى بر الأمان.