المصريين الأحرار يواصل جولات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بزيارة الأنبا مكاري

زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مقر إيبارشية شبرا الجنوبية للقاء الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية في إطار تحركات الحزب لتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وترأس وفد الحزب، الدكتور عصام خليل، وبحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، وكان في استقبالهم الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والقمص كاراس إبراهيم.

وتبادل الترحاب وبدأ الدكتور عصام خليل في الحديث عن اولوية العمل وتضافر الجهود لنزول المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وخطوات الحزب وجهوده علي الأرض لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأهمية التواجد من كافة أطياف المجتمع المصري ومنهم الكنيسة الوطنية وشباب مصر الواعد.

وأبدى «خليل»، استعداد حزب المصريين الأحرار للعمل علي تيسير الأمور على المواطنين للادلاء باصواتهم والمشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية الأهم لاستكمال مسيرة عظيمة قادها رجل تحمل كافة الصعاب للحافظ علي هوية واستقرار الوطن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، أن الكنيسة تقوم بدور كبير من أجل حث المواطنين على المشاركة وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة وضرورة الحفاظ علي مقدرات الدولة وأولها الاستقرار والأمن والأمان والذي يعود بالنفع على جموع الشعب المصري وأنه بدوره يؤدي الدور الرعوي والوطني خلال تلك المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد.

بينما أشارت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب إلى أن البرامج التدريبية والتأهيل وإعداد الكوادر في كافة المجالات يوفرها الحزب لكل شباب مصر دون استثناء لتأهيل الكثيرين لسوق العمل بهدف إثراء المجتمع المصري برواد أعمال يكونوا فاعلين لخدمة بلادهم وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من البطالة.

وقال رائد مقدم، إن الحزب وقطاع شمال القاهرة على تواصل دائم مع الكنيسة وكافة أطياف المجتمع بالمنطقة لتوفير كافة الخدمات الممكنة وتعزيز وتحفيز كافة المواطنين للنزول لصناديق الاقتراع والاصطفاف خلف الرئيس السيسي.

ومن جانبه، قال القمص كاراس إبراهيم، إنه يتابع بشكل يومي تفاصيل المراحل الانتخابية والتفاعل مع المواطنين والرد على استفسارات بشأنها ولا سيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر واصطفاف الجميع.