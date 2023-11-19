«صحة الشرقية» تضبط 240 طن أغذية غير صالحة و1744 منشأة مخالفة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ145 يوما السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، بمراكز ومدن المحافظة.

المرور على 15059 منشأة غذائية

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 15059 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 1744 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة، لغلق هذه المنشآت الغذائية، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما جرى إعدام 141 طن و357 كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 98 طن و374 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 4240 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 7685 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تم مدها 100 يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان.

وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدما الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين.

كما تقدم بالشكر لجميع مراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.