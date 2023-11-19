جيش الاحتلال: السفينة المختطفة لدى «الحوثي» دولية ولا تحمل إسرائيليين

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد عدم وجود أي إسرائيليين على السفينة التي اختطفها مسلحون من جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أدان هجوم جماعة «الحوثي» على السفينة، التي أكد أنها «دولية»، مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

ونقلت التقارير عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن السفينة المحتجزة لدى الحوثيين غادرت تركيا، وكانت في طريقها إلى الهند، بطاقم مدني دولي، من دون أي إسرائيليين، وفق ما أوردت «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.