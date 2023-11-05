وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى إلى مواجهة إيران

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنّ بلاده تسعى إلى عدم التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن واشنطن لا تسعى إلى مواجهة مع إيران.

العمل مستمر لإقرار هدن إنسانية في غزة

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل أثارت أسئلة مهمة بشأن كيف تنجح الهدن الإنسانية؟ وعلينا الإجابة على هذه الأسئلة واتفقنا على لقاء فرقنا وسيعملون على المسائل الدقيقة الخاصة بهذه الهدن الإنسانية».

ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «علينا أن نوصل شحنات المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام والهدن يمكن أن تساعد في ذلك وتخلق بيئة تمكن المساعدات من الوصول إلى المحتاجين».