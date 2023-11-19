حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشكر حماة وطن على تبرعه بـ10 ملايين لصالح غزة

توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر لحزب حماة الوطن، على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية، خصوصا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.

لقاء حملة السيسي بوفد من حزب حماة وطن

والتقت الحملة اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، وفدا من حزب حماة وطن، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، وعدد من قيادات الحزب، والذي أشار إلى أن حزب حماة وطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عددا من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة.