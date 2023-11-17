المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر إلى الإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر إلى الإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي، مشيرًا إلى أن الإعلام كان يمر بفوضى وكان من المهم إعادة تنظيم أموره، وكلما زاد استقرار الدولة والبعد عن الإجراءات الاستثنائية، كلما تحسن الوضع.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر: «لا يمكن خروج الدولة تمامًا من المشهد الإعلامي، وهناك إعلام خاص، واستقرار الإعلام لا يغيب عن مرشحنا، ودور الإعلام مهم وتنويري وتوعي لإعادة تشكيل وعي المواطنين.. وطالما فيه وعي فالوطن في أمان.. والإعلام له دور بالنسبة للجبهة الداخلية.. الإعلام له دور اجتماعي وتنويري مهم».

وأوضح أن المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يداً في البناء.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية عندما تنتهي ستعود الأحزاب لممارسة دورها، ومرشحنا عابر للأحزاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين، وسعداء بكل تأييد حزبي وشعبي لمرشحنا.