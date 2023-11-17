المستشار محمود فوزي: حرية الرأي مكفولة.. ولدينا 400 مطبوعة صحفية بمصر

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحريات ستتسع كلما زاد استقرار الدولة وحرية الرأي والتعبير مكفولة ولدينا 400 مطبوعة صحفية تعمل في مصر.

«فوزي»: الحملة تحترم المرشحين الآخرين

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن الحملة تحترم المرشحين الآخرين، وتؤمن بحقهم في المنافسة على مقعد الرئيس، وهناك اشتراك في الأرضية الوطنية.

وتابع: «نحن أمام رئيس منذ فترة في منصبه، وله إنجازات وتجربته، ويشاهدها الجميع، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باحترام جميع المرشحين والتعامل بشرف وإنصاف.. وننظر إلى المنافسة بناء على الإحصائيات الماضية، الخاصة بنا، فالانتخابات القادمة ليست مجرد انتخابات رئاسية بل دفاع عن الدولة ومقدراتها».

وواصل: «ننظر إلى المنافسة الانتخابات المقبلة في ضوء إحصائيات الانتخابات السابقة».