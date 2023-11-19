«مياه سوهاج» تجري مقابلات شخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف.. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بدء أعمال المقابلات الشخصية، للمتقدمين لوظائف فني تشغيل وفني معمل وفني مساحة، وكاتب ومدخل بيانات، وأمين خزينة، وعامل تشغيل، وحرفي، وسائق، وسائق معدات، ومراقب أمن، التي تستمر في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر الجاري.

موعد إجراء اختبارات وظائف مياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب، تعقد في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من الشهر ذاته.

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية، وتوقيت الاختبار، فضلا عن مقر إجراء المقابلات، بالرقم القومي.

مكان المقابلات الشخصية لوظائف مياه سوهاج

أوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أن المقابلات الشخصية تجرى بمركز تدريب الشركة، بمحطة مياه نيدة السطحية، بداية من الثامنة صباحا حتى انتهاء أعمال اللجان.