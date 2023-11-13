«مياه سوهاج» تتفقد نظام الأمان بالمحطات وتشغل المراقبة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب محطة مياه البلينا السطحية المرشحة بمركز البلينا، ومحطة مياه العوامر قبلي الارتوازي بمركز جرجا، ومحطة معالجة صرف صحي جرجا، ومحطة رفع صرف صحي المنطقة الصناعية.

محطات مياه سوهاج

كما شملت جولة رئيس مياه سوهاج، محطة رفع صرف صحي المحاسنة بمركز جرجا، وذلك للاطمئنان على الالتزام بتأمين بيئة العمل، ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة.

تشغيل منظومات المراقبة بالمحطات

وأكد رئيس مياه سوهاج على تشغيل المحطات بمنظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.