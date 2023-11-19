العاهل الأردني يشدد على إدخال المساعدات لغزة ورفض تهجير السكان

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الأردنية، تحاول العمل على حشد دولي خاصة الدول الأوروبية لما لها من تأثير على قوات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن ما تقوم به من جرائم بحق قطاع غزة والضفة الغربية.

أهمية الضغط الأوروبي للحفاظ على الوضع القانوني في غزة

ونقلت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» عن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني تأكيده على أهمية الضغط الأوروبي للحفاظ على الوضع القانوني في قطاع غزة من أجل إيقاف الجرائم التي تستهدف الأطفال الأبرياء.

هناك اتصال هاتفي من الملك عبدالله

وأضافت أنه كان هناك اتصال هاتفي من الملك عبدالله مع مسؤول المستشفى الميداني الأردني، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي قبل أيام للاطمئنان على الأطباء المصابين جراء القصف، إذ وصف ما حدث باللاإنسانية، قائلًا إن الأردن سيتعامل بكافة الوسائل حول ما حدث في محيط المستشفى الميداني.

وأضافت أن ملك الأردن بحث مع رئيسية المفوضية الأوروبية إدخال المساعدات لقطاع غزة دون وجود عوائق بجانب عدم تهجير سكان القطاع.