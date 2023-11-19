أمطار غزيرة للمرة الثانية خلال 6 ساعات تضرب شمال سيناء

عاودت الأمطار مرة أخرى خلال أقل من 6 ساعات، السقوط بغزارة، على مدن وقرى محافظة شمال سيناء، وكانت بدأت من اليوم، لتعاود أوقات المغرب السقوط بغزارة شديدة.

كتلة من الغيوم بسماء محافظة شمال سيناء

وأكد سكان المناطق الساحلية بمحافظة شمال سيناء، أن انخفاضًا شديدًا وأمطارًا تساقطت بكثرة على المناطق الساحلية، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أمواج البحر.

وكانت هبت رياح باردة محملة بالأتربة على غالبية المناطق فجر اليوم، تحولت بعدها السماء الى كتلة من الغيوم، واختفت إثر ذلك شمس النهار حتى اللحظات.

وفي بيان له اليوم، أعلن مجلس مدينة العريش أن عمال الصيانة بالمجلس وفرق الأشغال انتشرت، علاوة على فرق فرق الدعم السريع، والطوارئ بمجلس مدينة العريش، المكلفين برفع المياه الراكدة من الشوارع، والأخطار، إلى منتصف المدينة، وشارع سوق السمك، و26 مايو الآخر، وطريق البريد وأم القرى والمستشفى والطريق الساحلي وطريق أسيوط.

انتشار فرق طوارئ الأمطار بشوارع العريش

وأكد أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أن فريق الطوارئ في المجلس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات، يتابعون جميع التطورات على الأرض، والتحدث للمواطنيين بشوارع المدينة، واستقبال الشكاوى وتفعليلها في لحظات.

وناشد رئيس المجلس المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلات قد تحدث، سواء من إغلاق الطرق، أو انقطاع أسلاك الكهرباء، أو أسلاك الهاتف الهوائية.

أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء

فيما أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش أن أمطارًا غزيرة ستتساقط على معظم المناطق بالمحافظ، تزيد فيه سرعة الرياح أوقات الليل وترتفع أمواج البحر، وتنخفض درجات الحرارة الى أقل من معدلاتها اليومية بفارق 5 درجات على الأقل في المناطق الساحلية والصحراوية.

انخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء

وقد سجلت درجات الحرارة اليوم بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء 22 درجة، أقل من أمس بـ4 درجات، ومتوقعا أن تنخفض الى 20 درجة أوقات المساء، وما بعد منتصف الليل.

فيما واصلت الأمطار تساقطها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، التي تحولت من أمطار خفيفة صباح اليوم، إلى أمطار قوية، ورياح باردة.