سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح باردة بمدن وقرى شمال سيناء

شهدت بعض المناطق بقرى ومدن شمال سيناء سقوط أمطار وتراجع في درجات الحرارة بعد اختفاء شمس النهار وتكاثر الغيوم، لتشهد بعض المناطق تقلبات مناخية مفاجئة ورياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية.

فيما ارتفعت الأمواج بساحل بحر العريش التي وصلت إلى منطقة الكورنيش وبداية الصفوف الأولى للشاليهات في منطقة الأيوبي وسويس إن والمساعيد وأبو صقل والريسة.

تقلبات مناخية مفاجئة شمال سيناء

بدوره أعلن المركز المناخي للطقس بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أن هناك تقلبات مناخية بجميع مدن وقرى المحافظة، متوقعاً أن تتساقط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة لبعض الوقت بالمحافظة، يتزامن هذا مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح الباردة التي تؤثر على ارتفاع الأمواج بالمحافظة في المناطق الساحلية.

مجلس العريش يعلن استعداداته لجميع الاحتمالات

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له أنه على أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار، موضحًا أن الأمطار التي تساقطت والرياح حتى هذه اللحظات غير مؤثرة على حركة البيع والشراء بالعريش.

وأضاف مجلس المدينة أن قسم النظافة والتجميل بمجلس المدينة يواصل عملية إزالة الرمال والأوراق من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بوسط المدينة وتنظيف بيارات الصرف الصحي بمناطق تجمع المياه بشارع البريد، وشارع المستشفى وأم القرى والقاهرة والمساعيد.