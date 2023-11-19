أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء.. انخفاض درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح

ضربت محافظة شمال سيناء، أمطار غزيرة بدأت من قبيل الظهر وحتى اللحظات الحالية، بجميع المناطق في قرى ومدن المحافظة، وسط انخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.

انتشار الغيوم في سماء شمال سيناء

وهبت رياح باردة محملة بالأتربة على غالبية المناطق فجر اليوم، تحولت بعدها السماء إلى كتلة من الغيوم، وسط انتشار لفرق الدعم السريع والطوارئ بمجلس مدينة العريش، المكلفة برفع المياه الراكدة من الشوارع حتى منتصف المدينة وشارع سوق السمك، و26 مايو، وطريق البريد وأم القرى والمستشفى والطريق الساحلي.

بدوره، أكد أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان اليوم، أنّ فريق الطوارئ في المجلس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات، يتابع لحظة بلحظة جميع التطورات، وناشد رئيس المجلس، المواطنيين بالإبلاغ عن أي مشكلات قد تحدث سواء من إغلاق الطرق أو انقطاع أسلاك الكهرباء.

فيما أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيانه اليومي، سقوط أمطار غزيرة على معظم المناطق بالمحافظة، زيادة سرعة الرياح أوقات الليل وارتفاع أمواج البحر، فيما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها اليومية بفارق 5 درجات على الأقل في المناطق الساحلية والصحراوية.

انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

وقد سجلت درجات الحرارة اليوم، بمدينة العريش 22 درجة، أقل من أمس بـ4 درجات، ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تنخفض إلى 20 درجة أوقات المساء، وما بعد منتصف الليل، وفي مدينتي الشيخ زويد ورفح، تساقطت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وسط توقعات بأن تتحول إلى أمطار غزيرة خلال فترة المساء، لتكاثر الغيوم بسماء المنطقة.