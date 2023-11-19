«حزب الله» يؤكد استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ووقوع إصابات مؤكدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها مساء اليوم الأحد، أن حزب الله أكد استهداف عدة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع «المرج»، وفي «حرش راميم»، ومحيط ثكنة «هونين» بالأسلحة والقذائف الصاروخية، وسط أنباء عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.