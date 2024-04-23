كل ما تريد معرفته عن حساسية الصدر.. العلاج والأسباب والأعراض

يعاني مرضى حساسية الصدر من أزمات صحية شديدة مع تغير الفصول، ومع رياح الخماسين التي تترك أتربة عالقة في الهواء، وتعرف حساسية الصدر بردود فعل تحسسية تؤدي إلى ظهور أعراض وعدم راحة في الرئتين أو منطقة الصدر في بعض الحالات، وقد تسبب ردود الفعل التحسسية حالات مقلقة مثل التهاب الشعب الهوائية التحسسي، وذلك عندما تتعرض الرئتان لمحفزات مثل التلوث أو دخان التبغ أو الغبار، وقتها تلتهب القصبات الهوائية التي تحمل الهواء إلى الرئتين.

علاج حساسية الصدر

لا يجب تناول علاج حساسية الصدر قبل معرفة أعراضها، بالإضافة لاستشارة الطبيب، وفي السطور التالية نقدم لك أولًا أعراض حساسية الصدر، بحسب موقع «toplinemd» الطبي:

الكحة.

الأزيز في الصدر.

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

ضيق الصدر.

صعوبة النوم.

صعوبة في التنفس.

صعوبة في الحديث، وربما يصل حد التلعثم فيه.

الإحساس بانقباضة القلب.

علاج حساسية الصدر:

بعد التأكد من الإصابة ومعرفة الأعراض إليك أهم الخطوات في علاج حساسية الصدر:

لعلاج حساسية الصدر أولًا يجب عليك تشخصيها بشكل صحيح وبالتالي أخذ الدواء المناسب لها.

معرفة التاريخ المرضى للمريض بالحساسية وأسبابها للابتعاد عنها.

عمل أشعة وقياس وظائف التنفس، ومعرفة هل يوجد ضيق في الشعب أم لا ومعرفة الدواء المناسب لها.

علاج حساسية الصدر خاصة المزمنة تحت إشراف الطبيب.

شرب السوائل يساعد شرب الكثير من السوائل على تخفيف مخاط الصدر ويمنع الجفاف أيضًا من الأسهل إخراج المخاط السائب عند السعال.

يمكنك زيادة كمية السوائل التي تتناولها عن طريق شرب الكثير من الماء الدافئ، ويمكنك أيضًا شرب الحساء للمساعدة في تخفيف المخاط.

استنشاق البخار، إذ يمكنك تجربة استنشاق البخار مع وعاء من الماء الساخن وهذا البخار سوف يخفف السعال.

أسباب حساسية الصدر

الأتربة وعوادم السيارات.

مهيجات الشعب الهوائية مثل حبوب اللقاح وملوثات الهواء، والدخان.

بعض الأدوية يمكن أن تؤدي لنوبات الحساسية.

التدخين، سلبي وإيجابي.

رواسب الدخان والعوادم على الملابس، وبالتالي نقله وهو من عوامل الحساسية.

تربية الحيوانات الأليفة في المنازل، الوبر والشعر المتطاير من العوامل القوية للإصابة بالحساسية.

القوارض والحشرات ومخلفاتها من مسببات الحساسية.

ما الفرق بين حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب؟

وتتشابه أعراض حساسية الصدر مع مرض هبوط الجهة اليسرى من القلب، ولهذا السبب قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عبر لقاء تلفزيوني سابق مجموعة من العلامات التي تفرق بين حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب كالتالي:

حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب، تتسببان في ضيق تنفس، لكن حساسية الصدر تحدث صوت «تزييق»، وصفارة أثناء التنفس، لأن الشعب الهوائية تكون ضيقة للغاية محدثة صفيرا، ويستيقظ في الفجر عندما تحدث له الأزمة

مريض هبوط الجهة اليسرى للقلب يصدر صدره صوت يشبه «البقللة» مثل ما يحدثه صوت الشيشة، لديه ماء على الشعب والحويصلات الهوائية، والهواء مع الماء يحدث صوتا مختلف عن الصفارة، يكح بشدة مع المجهود، وهو ليس صدر وإنما قلب، ويمكن أن تكون بصحوبة بدم أو بلغم، ومن أعراض هبوط القلب للجهة اليسرى أيضًا النهجان مع أقل مجهود، صعوبة النوم بشكل مسطح، الفزع مساءً بسبب النهجان.

كلا الحالتين يجري تشخيصهما في الطوارئ.

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مريض حساسية الصدر

ويجب على مريض حساسية الصدر تجنب الأطعمة التالية: