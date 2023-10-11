ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة بق الفراش؟.. طبيب حساسية يجيب

خلال الأيام الماضية أثيرت مسألة التعامل مع لدغات بق الفراش، بعد انتشاره بكثرة في فرنسا، وتداول الأخبار حول ذلك، إذ وصلت الحشرة إلى مختلف الأماكن الأخرى مثل، محطات القطارات والمترو وأيضا السينما ودور العرض، وفي مدة قصيرة استطاعت أن تغزو ما يقرب من 1.5 مليون منزل في العاصمة باريس.

نستعرض أهم النصائح للحفاظ على المنزل خاليا من الحشرات التي تسبب الكثير من الأضرار الجسدية، خاصة للذين يعانون من الحساسية المفرطة.

ماذا تفعل لو تعرضت للدغة بق الفراش؟

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بق الفراش عبارة حشرة صغيرة الحجم، ليس لها أجنحة وتتميز بلونها البني الأقرب إلى للأحمر، فضلًا عن أنه قد يصل حجمها بين 4 و7 ملم، ومن أضرارها أنها تمتص دم الإنسان، وينتج عنها حكة مؤلمة ويمكن أن تتطور الحالة إلى تهيج شديد في الجلد.

عدة نصائح يجب اتباعها فور الإصابة بلدغة من حشرة بق الفراش، نذكر أهمها في السطور التالية:

1- غسل اللدغات بالماء والصابون، للمساعدة في تخفيف الحكة، توضع سأسأة الكالامين أو كمادة باردة (مثل الثلج ملفوفًا بقطعة قماش نظيفة) على الجلد.

2- وضع كريمات مضادة للحساسية البسيطة، كما أن الطبيب يمكن أن يصف مضاداً للهيستامين حسب الحالة.

3- تستمر لدغات بق الفراش لبضعة أيام إلى أسبوع أو أكثر.

4- في حالة تطور الحالة الصحية، يفضل اللجوء إلى طبيب متخصص على الفور.

أعراض لدغة بق الفراش

وأوضح «بدران»، أن حشرة البق عندما تلدغ شخصا ما، فإنه ينتج عنها عدة أعراض مؤلمة، ويعاني بعض الأشخاص من ردود فعل أكثر خطورة يمكن أن تستمر لعدة أسابيع، كما أن ردود الفعل التحسسية تجاه لدغات البق قد تكون شديدة فى صورة ندبات بارزة على الجلد، وفي حالات نادرة، تصل إلى الحساسية المفرطة فى رد فعل تحسسى شديد لكامل الجسم، بالإضافة إلى أنه قد تحدث التهابات جلدية ثانوية ناتجة عن تلوث اللدغات، ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي: الحكة الشديدة والاحمرار والتورم ظهور تقرحات جلدية في الحالات الشديدة.

طرق التخلص من بق الفراش بالمنزل

وأضاف «بدران» لـ«الوطن»، أنه يعتبر أسرع طريقة للتخلص من بق الفراش هى ما يلي:

1- غسل الفراش والملابس بالماء الساخن لمدة ٣٠ دقيقة.

2- التجفيف لأعلى درجة حرارة لمدة ٣٠ دقيقة.

3- تمرير البخار على المراتب والأرائك والأماكن الأخرى التي يختبئ فيها بق الفراش.

4- تغطية أكبر قدر ممكن من الجلد أثناء النوم.

5- تجنب التعرض لبق الفراش من خلال فحص الأسرة والمراتب جيداً قبل النوم.

6- ارتداء ملابس نوم تغطي أكبر قدر من الجلد.

7- تطهير الأسرة والمراتب منها .في النهار، غالبًا بختبئ بق الفراش فى شقوق الأثاث والأرضيات والجدران والمراتب، وطبقات وطيات الأثاث المنجد.

8- استخدام أثاث مصنوع من مواد لا تحتوي عادةً على شقوق أو طبقات.

أين تكون لدغات حشرة بق الفراش

تكون معظم الدغات التي تسببها حشرة بق الفراش، في أماكن متفرقة من الجسم منها، ما يلي بحسب ما ذكره موقع «هيلث لاين» الطبي:

-الوجه.

- الرقبة.

- الأيدي.

ويعتبر أفضل طريقة لعلاج اللدغات، هو استخدام أكياس الثلج على المنطقة المصابة، بجانب تناول مضادات الهياستمين لتقليل الحكة والحرقان، فضلا عن استخدام عجينة رقيقة من صودا الخبز والماء.