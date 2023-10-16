استشاري حساسية ومناعة: لابد من تناول لقاح الأنفلونزا في فصل الشتاء

وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عدة نصائح لتجنب الوقاية من العدوي في المدارس، قائلا: «إن الشخص لا يستطيع التمييز بين الأمراض التنفسية، وتبين له الأعراض أنه دور برد»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أنواع فيروسات البرد والإنفلونزا وكورونا، ولابد من التعقيم والحفاظ على نظافة اليدين واستخدام المطهرات بشكل دوري.

التهابات رئوية

وأوضح «الحداد» في مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، أن أعراض الإنفلونزا تصل فيها الحرارة إلى 40 وتكسير شديد في العظام ومشاكل تنفسية، كما أن لها نسب وفيات عالمية حيث تؤدي إلى التهابات رئوية، ولها نسب وفيات مثل كورونا على مستوي العالم، على عكس أعراض البرد وهي الزكام والرشح وحرارة الجسم دافئة أو درجة متوسطة واحتقان وكحة.

تطعيم الأنفلونزا

وتابع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «الأم تعتقد أن الطفل أخذ تطعيم الأنفلونزا إذا هو أمن من الأعراض الأخرى، إلا أن التطعيم موجه فقط للإنفلونزا، وهي أخطر من البرد، وبالتالي نعطي حماية من فيروس قد يكون خطير»، لافتا إلى أن فصل الخريف أسوء من الشتاء من ناحية العدوي التنفسية، من ناحية اضطراب درجات الحرارة وما بين وجود تجمعات، ولهذا العدوى التنفسية تنتشر بين الأطفال في المدارس، ونصح لتجنب العدوي، بأخذ لقاح الأنفلونزا لتقليل المضاعفات، وعدم نزول الطفل في حال عدوته بالمرض من أجل العدوي المدرسية.