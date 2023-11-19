وزيرة التعاون الدولي: تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الاخضر، قامت الدولة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية في مجال الهيدروجين مما نتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الاوروبي لإعادة العمار والتنمية بهدف المنافسة في صياغة الاستراتيجة الوطنيه للهيدروجين والتعاون مع الأتحاد الاوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية في تصديرالغاز الطبيعي للإتحاد الأوروبي.

تمويل ميسر بقيمة 80 مليون دولار

وأضافت «المشاط»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا ميسرا بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول بأفريقيا.

وتابعت: وفيما يخص محور الغذاء وعلى مستوى التاهيل الفني للمشروعات والبناء على التجارب الدولية سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» لايجاد ايطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعات الزراعة والري لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وخلصت الجهود إلى الانتهاء من التأهيل الفني وتم تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنيمة وذلك من خلال محوري الغذاء والمياه.