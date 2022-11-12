«التعاون الدولي»: جمع 14.7 مليار دولار لتمويل برنامج «نوفي»

نجحت وزارة التعاون الدولي تحت إشراف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال الفترة الماضية في التعريف عن تفاصيل برنامج «نوفي» وأهدافه وذلك قبل بدء مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة السلام COP27.

وبرنامج «نوفي»، منصة دولية للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، إذ أنه تم جمع تمويلات إنمائية بنحو أكثر من 14 مليار دولار، حسبما ذكر بيان وزارة التعاون الدولي.

وأوضحت الوزارة، أن التمويلات جاءت بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية المختلفة، لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.

تمويلات ميسرة بنحو 14.7 مليار دولار

وكشفت تفاصيل جمع تمويلات ميسرة بنحو 14.7 مليار دولار، من توقيع اتفاقيات وخطابات مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة «إنفيست إنترناشونال» الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة البريطانية، ووزارة الدولة المكلفة التنمية، والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

جمع ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص

وأكدت، أنه خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، تم جمع ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص؛ لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أنها نجحت في جمع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.