وزيرة التعاون الدولي: تقديم دعم فني لصالح صندوق مصر السيادي من البنك الأوروبي

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، كما قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوى، لمشروع توزيع نظم الري بالطاقة الشمسية.

وتابعت «النشاط» خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أننا سنشهد اليوم مراسم التوقيع، على تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية، لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تقديم دعم فني لصالح صندوق مصر السيادي

وتابعت أنه قُدِّم دعماً فنياً، لصالح صندوق مصر السيادي، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، لإعداد مشروعات تحلية المياه وتنفيذها، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.