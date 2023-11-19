ماكرون: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

افاد إيمانويل ماكرون بأنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لفرنسا، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق أضاف الإليزيه أن فرنسا تساهم أيضًا في الجهود الأوروبية المبذولة من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة على متن الطائرات الأوروبية المقرر إرسالها يومي 23 و30 نوفمبر.

وأرسلت باريس بالفعل حاملة طائرات «تونير» إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة.

وقال مصدر عسكري فرنسي، إن الحاملة تونير تضم نحو 60 سريرا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض.

كما نقلت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا استعدادها استقبال عشرات الأطفال من قطاع غزة في مستشفياتها، بحسب مصادر إعلامية فرنسية.

وفي هذا الصدد، أوضح الإليزيه أن فرنسا تحشد كل قواها الممكنة للمساهمة في إجلاء الأطفال المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة من قطاع غزة إلى مستشفياتها.